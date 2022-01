Paris. Votre jeu Fifa 20 à remporter chaque matin sur Tendance Ouest

C'est le jeu de référence de football sur console. Près de deux millions d'exemplaires de la version 2019 se sont écoulés partout dans le monde.

L'édition 2020 de Fifa sortira dans le commerce le mardi 24 septembre 2019. Dès lundi 23 septembre, Tendance Ouest vous propose de le remporter sur PlayStation 4 ou Xbox One chaque jour dans le Hit de la Salle de Bain.

Cette année encore, les plus grands joueurs et clubs du monde seront à retrouver dans Fifa 20. Les plus petits aussi comme le Stade Malherbe Caen ou le Havre Athletic Club.

Un nouveau mode street vous permettra également de jouer dans la rue.

Vous tentez votre chance chaque matin dans le Hit de la Salle de Bain. Vous envoyez SDB par SMS au 7 11 12 (2x0.65€ + prix d'un SMS).