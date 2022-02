A Ifs, une crèche pour animer la maison de retraite

Près de 90 ans séparent Maïlys d'Yvonne, de quatre générations son aînée. Pourtant en semaine, elles ne manquent pas de se croiser au sein du Jardin d'Elsa, l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes qui a ouvert ses portes à Ifs en novembre dernier. Début janvier, 12 jeunes enfants âgés de trois ans sont venus animés une crèche unique dans la région, intégrée à cet établissement géré par la Mutualité française.

"Au début, nous avions une certaine appréhension de confronter deux classes d'âge avec un écart si important", explique Sandrine Leflambre, responsable de la structure. Quelques mois après le début de l'expérience, le bilan est jugé positif des deux côtés. La psychologue de l'Ehpad ne dira pas le contraire, elle qui a pu observer un "apport thérapeutique".

Une cohabitation pas toujours simple

Installés dans une pièce en permanence fermée, les enfants retrouvent les résidents à l'heure du déjeuner, chaque jour de la semaine. La cohabitation n'est pas toujours des plus simples, l'agitation des enfants n'étant pas sans fatiguer certaines personnes. "Que ce soit avec les plus jeunes ou les plus âgés, impossible de tricher. On voit tout de suite quand ça ne va pas", assure Philippe Dussouchet, directeur de l'Ehpad.

Outre le repas du midi, ces deux générations que tout semble opposer, se retrouvent pour des séances de gymnastique douces, des ateliers peinture ou encore à l'occasion d’événements particuliers comme Pâques ou la fête des grands-mères.

L'année scolaire touchant à sa fin, de nouveaux enfants arriveront en septembre prochain. Sans le savoir, la douzaine d'enfants de la crèche gagnera le quotidien de la maternelle en ayant acquis une sensibilisation et un respect uniques à l'égard du quatrième âge.

Audio > Sandrine Leflambe, responsable de la crèche de l'EHPAD, nous parle des bénéfices, six mois après le début de cette expérience inédite.