Cherbourg-Octeville. Manche : l'IUT Grand Ouest Normandie inauguré à Cherbourg

L'inauguration de l'IUT Grand Ouest Normandie, issu de la fusion entre les 3 IUT d'Alençon (Orne), de Caen (Calvados) et de Cherbourg (Manche) depuis le 1er septembre dernier, est prévue ce mardi 10 septembre 2019 au campus de Cherbourg, Amphithéâtre Amiot. Le président de l'université de Caen Normandie Pierre Denise, Christine Gavini-Chevet, rectrice de la région Normandie et des élus, David Margueritte, vice-président de la Région Normandie, Claudine Sourisse, conseillère municipale de Cherbourg-en-Cotentin et François Brière, maire de Saint-Lô seront présents lors de cette cérémonie.