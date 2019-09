Se mettre au sport, LA résolution de la rentrée

A la salle Keep Cool du Havre (Seine-Maritime), le téléphone ne cesse de sonner en ce moment. Les nouvelles inscriptions sont nombreuses. Lidy Dominguez, la responsable, en a comptabilisé une trentaine, entre le 1er et le 7 septembre 2019, soit le double par rapport à la même période, l'an passé. " Certains viennent ici pour perdre du poids ou se changer les idées, d'autres veulent prendre de la masse, tandis que certains sportifs ont pour objectif de s'entretenir et de se renforcer musculairement. Les profils sont différents. En tout cas, sur la période septembre-octobre et en fin d'année vers décembre-janvier, il y a une augmentation en termes de nouvelles inscriptions. C'est l'effet bonnes résolutions, " ajoute en souriant Lidy Dominguez.

Victoria va à la salle de sport, six fois par semaine. - Joris Marin

S'aérer l'esprit

Victoria Siline, 36 ans, n'avait jamais fait de sport avant de prendre un abonnement (29,90 euros par mois) récemment à la salle Keep Cool du Havre. Mais ça, c'était avant. Elle travaille désormais le haut et le bas du corps, six fois par semaine, pendant trois heures, lors de chaque séance. Un moyen de s'aérer l'esprit et de moins penser à la maladie génétique qui touche sa fille de onze ans. Ce qui lui plaît chez Keep Cool, c'est l'accompagnement proposé par sa coach Laury.

Ici, il n'est pas question de battre des records ou des performances. Chacun a ses envies, chacun a ses objectifs. Laury, la coach, le sait bien. Ce n'est pas un bourreau, comme le confirme Victoria.

Victoria adore le sport. Elle va continuer cette pratique car les bienfaits sont déjà visibles. Elle a moins de difficultés à s'endormir le soir et son sommeil est désormais réparateur. Sa bonne résolution devrait tenir !

