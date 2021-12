Creully. La DDay Raid sacrera le Champion de France de course d'orientation

Samedi 7 et dimanche 8 septembre 2019, le club Vikazim de Creully accueille la DDay Raid. Deux jours de compétition autour de la course d'orientation qui verra notamment des binômes de la France entière s'affronter pour le titre national. Emmanuel Coquin, président de l'association nous présente cette course.

Emmanuel Coquin au micro de Tendance Ouest Impossible de lire le son.

Le Trophée National verra s'affronter plus de 150 duos. Ce sont donc quelque 300 coureurs qui sont attendus dans le calvados.

Emmanuel Coquin au micro de Tendance Ouest Impossible de lire le son.

Pour les non licenciés aussi les organisateurs ont prévu des courses. Il suffit de s'inscrire auprès du club Vikazim et de remplir un certificat médical. Emmanuel Coquin précise qu'il ne faut plus tarder.

Emmanuel Coquin au micro de Tendance Ouest Impossible de lire le son.

La DDay Raid est aussi l'occasion de découvrir autrement les plages du débarquement, la forêt de Cerisy ou le pays bayeusain. Emmanuel Coquin nous présente les parcours.

Emmanuel Coquin au micro de Tendance Ouest Impossible de lire le son.

Impossible pour les organisateurs de réellement donné une distance des différents parcours... Ce sont les choix d'orientation des concurrents qui décident de la longueur de leur propre épreuve.

Emmanuel Coquin au micro de Tendance Ouest Impossible de lire le son.

Tout au long de l'année, le club Vikazim anime des séances de courses d'orientation ouvertes au public de tous âges.

Emmanuel Coquin au micro de Tendance Ouest Impossible de lire le son.

Comme l'explique Emmanuel Coquin, la course d'orientation est une discipline complète.