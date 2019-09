Le 41e semi-marathon de Bolbec

41e semi-marathon de Bolbec - samedi 7 septembre 2019.

Les courses

9 heures 15 – marche nordique (deux heures en passant par le château de Coubertin à Mirville).

9 heures 30 – randonnée (Bolbec Nointot le matin et retour sur Bolbec l'après-midi avec pique-nique libre le midi).

13 heures 30 – La flamme de la jeunesse (avec le comité international Olympique)

15 heures 30 – semi-marathon (en solo ou en relais).

16 heures 10 – 10 km (départ de la rue piétonne).

La flamme de la jeunesse aux couleurs Olympique. Le semi-marathon de Bolbec qui est organisé grâce aux sponsors : ville de Bolbec, VTNI76, Forlumen et Renault Paul Bert Bolbec. - Gabs

Têtes d'affiche

Semi-marathon Hommes

• Nicolas Poret (Gabs, Bolbec)



Semi-marathon Femmes

• Anaïs Siard (AS Tourlaville)

• Émeline Siard (AS Tourlaville)

• Virginie Bicherel (HAC)



10 km Hommes

• Anatol Bertrand (HAC)

• Hassan Oubassour (Stade Sottevillais)

• Rachid Chékhémani (Stade Sottevillais)

• Moustapha Salmi (R2MA – Rouen Mont-Saint-Aignan Maromme)



10 km Femmes

• Jacqueline Gandar (HAC – à confirmer, retour de blessure).



Les inscriptions sont possibles sur le Net jusqu'au jeudi 5 septembre 15 heures, au service des sports de la ville de Bolbec jusqu'au vendredi 6 septembre et sur place le jour de la compétition.

BONUS - Thierry Collignon, le vice-président du semi-marathon :

Animations

Le semi-marathon de Bolbec c'est aussi une animation dans la ville. Des voitures anciennes et des véhicules militaires sont exposés le matin dans la rue piétonne et défilent en début d'après-midi sur le parcours des 10 km. Des groupes musicaux seront également présents : John Musique (Nointot pour la pause déjeuner de la randonnée puis Raffetot dans l'après-midi), le Bagad des Bretons du Havre (rue piétonne), Les Conquérants (Val au Grès, le matin) et Pause Café (Val au Grès l'après-midi).

