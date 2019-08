Nouvelle danse pour Kyo

Son album "Le chemin" avait fait un carton en 2003, avec plus de 2 millions d'exemplaires vendus sans compter le tube résolument pop "Le Graal" diffusé dix ans plus tard. Une sacrée performance pour un groupe qui chante en Français. Depuis ses débuts en 1994, Kyo n'a cessé de se réinventer et de trouver les mots justes susurrés à l'oreille par le chanteur Benoît Poher, fasciné par les jeux de la langue. Les guitares rock déraillent mais c'est bien l'amour qui est au cœur des paroles, encore dans leur dernier album "Dans la peau" (2017). Après une tournée de la Suisse à la Belgique en passant par la France, Kyo nous offre une nouvelle danse.

