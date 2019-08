Week-end du 15 août : 955 infractions sur les routes du Calvados

C'était un week-end très chargé sur les routes de France. Au-delà des automobilistes, en départ ou retour de vacances, le week-end prolongé du 15 août 2019, jour férié de l'Assomption, a été également rythmé pour les équipes de la gendarmerie. Au total, l'Escadron Départemental de Sécurité Routière du Calvados (EDSR) a comptabilisé 955 infractions sur les routes du département en quatre jours.

91% d'excès de vitesse

Et visiblement les vacanciers étaient pressés ! Parmi ces infractions, 871 ont été relevées pour excès de vitesse. "Il faut surtout retenir que 678 ont été constatées par des radars embarqués. C'est du contrôle de masse", précise le commandant Durussel, chef de l'EDSR du Calvados. 19 ont été interceptés à grande vitesse, c'est-à-dire au-delà de 40 km/h, ce qui entraîne une rétention du permis immédiate. "Ils sont en augmentation. C'est impressionnant !"

Parmi les autres non-respects du code de la route, 16 individus ont conduit en état d'ivresse et 17 ont été sanctionnés pour conduite après usage de stupéfiants. "Malgré les campagnes de prévention et de sensibilisation, cela perdure".

Les autres infractions concernent l'absence du port des équipements de sécurité (17), des fautes de comportements comme l'usage du téléphone, des refus de priorité ou encore des franchissements de ligne continue (18). Des automobilistes sans permis ou malgré l'annulation ou suppression de leur permis ont également été interpellés (5).

Cartons rouges

Et comme à chaque contrôle, l'EDSR met en lumière les "cartons rouges", les infractions les plus remarquables. Parmi elles, un jeune conducteur a été intercepté sur l'A13 à une vitesse de 206 km/h au lieu de 110 km/h le jeudi 15 août. Autre comportement dangereux : un automobiliste circulant sur le RN13 entre Bayeux et Caen a été contrôlé avec un taux d'alcool de 2,94 g/l de sang (pour rappel la limite est fixée à 0,50 g/l). "Ce genre de comportement est inadmissible" rétorque le commandant Durussel. Un autre, qui a provoqué un accident entre trois véhicules sur l'A13, a été piégé avec un taux d'alcool de 1,38 g/l de sang.

Face à ces constats, l'EDSR tient à préciser que les contrôles vont perdurer sur les routes du Calvados, notamment en cette fin de période estivale.

