Football (Ligue 2) : le promu pour lancer une série à domicile ?

C'est dans une semaine à trois matchs que le SM Caen (Calvados) accueille Chambly ce vendredi 16 août (20 heures). Après sa première victoire sur le terrain d'Ajaccio puis sa sèche élimination du premier tour de la Coupe de la Ligue mardi, il affronte le tout nouveau promu.

Sans Diaw, suspendu encore trois matchs, le SM Caen sera également privé de Gradit et Repas, toujours non-opérationnels. Il affiche sensiblement le même groupe que face à Nancy mardi dernier, auquel s'ajoute Tchokounté. Entre patience et excitation, les Caennais devront engranger des points ce soir, au moins pour rassurer son public.

• AUDIO - Anthony Weber, défenseur du SM Caen :



"On sait qu'il y a beaucoup d'attente. On a un groupe relativement remanié, on apprend encore à se connaître. Les relations peuvent aller très vite comme elles peuvent prendre du temps. Il faut être patients. On espère débloquer le capital victoire à domicile ce soir", indique Anthony Weber.

Relégué contre promu

Et quand bien même le mercato fera encore bouger quelques lignes, en espérant recruter sur le secteur offensif, les Malherbistes devront faire preuve de créativité et d'animation tactique pour bousculer Chambly. Chose qu'aucune des formations de Grenoble, Valenciennes ou encore Orléans n'ont réussi à faire en ce début de saison.

"Face à des équipes qui montent, c'est toujours des matchs pièges. Ils surfent sur la saison précédente, ils se connaissent bien, ils ont les crocs, poursuit le défenseur central. À nous d'être vigilants, de ne pas se faire avoir contre une équipe regroupée. Il faut se faire plaisir nous-même et faire plaisir au public. Peut-être que ce soir on aura moins d'occasions que contre Nancy et que l'on marquera".

Caen a de nouveau l'occasion de prouver qu'il s'est trompé de division cette saison. À condition, bien sûr, d'y mettre tous les ingrédients nécessaires.

Caen - Chambly, 4ème journée de Ligue 2, vendredi 16 août 2019, 20 heures, au stade Michel d'Ornano.

