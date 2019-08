Près de Rouen, ouverture des premiers magasins dans la Promenade du Bois-Cany

Un peu plus d'un an après le début des travaux, en mai 2018, la Promenade du Bois-Cany au Grand-Quevilly (Seine-Maritime) voit le jour. Si l'ensemble des bâtiments est désormais sorti de terre, les premiers magasins ont ouvert leurs portes et ont accueilli leurs premiers clients.

Quatorze enseignes

Intersport, Kiabi, Chaussea, Gifi ou encore Jysk. Au total, ce seront 14 enseignes qui seront installées dans la zone commerciale située non loin de l'Hyper U. Des boutiques éphémères prendront également place très prochainement.

Les derniers aménagements vont se poursuivre d'ici l'automne, notamment au niveau des places de stationnement et de la végétalisation des abords de cette nouvelle zone commerciale.

