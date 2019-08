Farmr, le réseau social des agriculteurs, a ses adeptes en Normandie

Comment remédier au problème d'isolement qui touche de plus en plus d'exploitations agricoles en France ? C'est cette question à laquelle Thomas Camboulive et Baptiste Létocart, cofondateurs du réseau social et site internet Farmr, ont tenté de répondre. Lancé le 29 juin 2019, il compte un peu plus de 900 inscrits, dont un peu moins d'une centaine en Normandie et une vingtaine dans la Manche.

S'aider entre agriculteurs

Les deux amis, qui se sont connus sur les bancs d'une école de commerce parisienne, sont partis à la rencontre d'agriculteurs en France et ont constaté que les exploitations grandissaient, alors que le personnel se réduisait considérablement. Le premier, spécialiste du digital et des médias et le deuxième, petit-fils d'agriculteurs de l'Oise, développent alors une plateforme accessible sur Internet.

Dépanner un voisin agriculteur en machine et outillage, aider un collègue éleveur à reconnaître les symptômes d'une maladie inconnue qu'une bête a attrapée… Farmr a pour but de mettre en lien les professionnels pour échanger des conseils, des ressources humaines ou matérielles selon leur zone géographique et leur domaine de spécialité. Écoutez le cofondateur, Baptiste Létocart :

Entre 20 et 50 ans en moyenne

Malgré les a priori sur le monde agricole, les professionnels - très connectés ! - inscrits sur la plateforme ont pour la plupart entre 20 et 50 ans. En plus d'être ludique, le réseau social est gratuit, et "sans publicité", rappelle Baptiste Létocart. "Pour le moment, les retours des agriculteurs inscrits sur Farmr sont très positifs autant sur l'utilisation que sur les bénéfices qu'ils en tirent." poursuit-il. Même si Farmr n'en est qu'à ses premiers pas, les fondateurs ont déjà l'objectif d'en faire une application mobile.

