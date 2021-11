Cherbourg. Cherbourg : à la découverte du "carrom" ou billard indien

Méconnu des Occidentaux, le billard a sa version indienne : le carrom. La table de jeu n'est plus aussi verte et grande que son homologue européen, et les queues sont troquées contre un palet en résine à envoyer sur les autres pions.

De quoi faciliter la tâche aux enfants qui peuvent exceller autant que leurs parents. C'est le cas d'Apolline, qui a découvert ce jeu avec sa mère lors de l'atelier proposé par l'Ecole de Preeti de Cherbourg (Manche) le 31 juillet 2019, et qui a pour mission l'accès à l'éducation en Inde.

"J'adore et c'est plus facile parce que je n'arrive pas à contrôler le grand bâton du billard, alors que là, c'est avec les doigts" raconte la petite fille de 7 ans et demi qui a visiblement remporté la partie contre ses adversaires.

Les règles du carrom

Le billard indien se joue à 2 ou 4 personnes, et son plateau est délimité à l'intérieur par des lignes formant un deuxième carré. Les joueurs doivent placer le palet sur cette zone de tir et le projeter vers un des 19 pions pour l'envoyer dans un des quatre trous situés aux coins du plateau.

Les boules de billard sont donc remplacées par des pions noirs et blancs, et par la "reine", un pion rouge qui compte pour trois points. Le joueur qui a rentré le plus de pions gagne la partie.

