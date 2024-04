Cherbourg. Près de 100 infractions et cinq délits relevés sur 11 camions en partance pour l'Irlande

Une opération de contrôles conjointe sur des poids lourds entre agents irlandais et français a été menée sur le port de Cherbourg, mercredi 17 et jeudi 18 avril.

11 véhicules sur 16 contrôlés en infraction

Sept véhicules irlandais ont été contrôlés en partance pour leur pays. Six d'entre eux ont dû payer des amendes. Au total, 70 infractions ont été relevées, ainsi que trois délits, deux pour emploi irrégulier du dispositif destiné au contrôle des conditions de travail et un autre pour transport routier avec une carte n'appartenant pas au conducteur du véhicule. Sur l'ensemble des camions, 27 646€ d'amende ont été prélevés. Neuf autres véhicules en provenance d'autres pays (Lituanie, Irlande du Nord, Pologne et Roumanie) ont également été contrôlés, avec un bilan de deux délits et 29 infractions constatés pour un montant de 15 151€ d'amende.

D'importants contrôles routiers ont été constatés mercredi 17 et jeudi 18 avril.

Fraude constatée chez les transporteurs irlandais

Cette opération de contrôles a réuni au total 13 personnes dont des agents de terrain et des représentants des ministères des Transports des deux pays. "Certains ressortissants irlandais continuent de frauder en utilisant deux cartes au niveau du tachygraphe alors qu'il n'y a qu'un seul conducteur dans le véhicule, précise mardi 23 avril la préfecture de la Manche. Or, les autorités irlandaises ne peuvent pas réprimer en Irlande ce type de fraude, qui doit être constatée sur le territoire du pays où elle est commise." Ce type de fraude implique que les temps de conduite et de repos ne sont pas respectés.