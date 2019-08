Des géants belges pour le corso-fleuri de Cany-Barville

C'est une vraie tradition dans le Pays de Caux qui revit depuis quelques années : le corso-fleuri. Cany-Barville (Seine-Maritime) organise le sien dimanche 11 août 2019. Pour cette 9e édition, neuf chars et huit groupes (Les Émeraudes, Royale Fanfare de Huissignies, Dragon Musik, The JNC Band Casse-noisettes et l'Union musicale de Cany-Barville) vont défiler dans les rues du centre-ville. L'événement rassemble plus de 250 participants.

Des géants belges

Cette année, la Belgique est à l'honneur avec la présence des deux géants de Moorslede. La ville belge est jumelée avec Cany-Barville depuis 2010. Une délégation sera reçue en mairie samedi et dimanche Grimmert et Freya (les géants) vont défiler.

Corso Fleuri – Cany-Barville – dimanche 11 août 2019 à partir de 15 heures dans le centre-ville – Gratuit.

