Saint-Lô. Après l'incendie dévastateur le Haras national de Saint-Lô rouvre au public

Après l'incendie qui a ravagé une partie des écuries historiques du Haras national de Saint-Lô (Manche), dans la nuit du 11 au 12 juillet 2019, les lieux sont aujourd'hui sécurisés, la priorité est désormais de protéger ce qui reste des bâtiments. Un chantier de mise hors d'eau des 4 000 m² concernés va démarrer lundi 05 août 2019.

Mais dès samedi 03 août 2019 à partir de 14h30, le Haras sera de nouveau ouvert au public. Les collectivités et Yann Adam le directeur du site, veulent aussi que les visiteurs puissent se rendre compte de l'ampleur des dégâts.

Yann Adam Impossible de lire le son.

Le montant estimé des travaux reste à définir, les expertises sont en cours, mais déjà, le Haras va lancer une souscription pour ces travaux via le site de la Fondation du Patrimoine, qui organise régulièrement ce type de collecte pour la restauration du patrimoine, comme pour la cathédrale Notre-Dame-de-Paris.

Opération cinéma en plein air dans la cour d'honneur du Haras

Le haras rouvre ses portes au public samedi 03 août 2019 dès 14h30, et l'opération " Ciné en Plein Air " est également maintenue. Le film "Le sens de la fête" d'Éric Toledano et Olivier Nakache avec Jean-Pierre Bacri sera projeté dans la cour d'honneur du haras à partir de 21h30, et c'est gratuit. N'oubliez pas d'apporter, pour votre confort, vos fauteuils ou vos coussins !

