Usine d'éoliennes au Havre : l'Autorité environnementale veut plus d'études

Siemens-Gamesa (SGRE) doit installer une usine de fabrication d'éoliennes en mer sur le port du Havre (Seine-Maritime). Le Grand port maritime du Havre (GPMH) est chargé d'aménager les terrains et les quais pour recevoir cet équipement qui devrait produire ses premières pales en 2024.

Lors de sa séance du mercredi 24 juillet 2019, publié lundi 29 juillet, l'Autorité environnementale (AE) s'est prononcée sur la construction de cette usine et a fait plusieurs recommandations. L'AE s'interroge sur le choix du terrain, sur l'impact environnemental des travaux ou encore sur la pollution émise par une telle usine.

Les nuisances de ce type d'usine ?

L'avis de l'AE : "Le GPMH a entrepris la libération de l'emprise sur laquelle doit s'implanter l'usine. Il projette des travaux portuaires à proximité immédiate du site, qui permettront l'expédition des éoliennes. Du fait du lien entre ces opérations, l'AE estime que l'évaluation environnementale au sens du code de l'environnement doit porter sur un projet global comprenant les travaux sous maîtrise d'ouvrage de SGRE et du GPMH et recommande principalement de compléter l'étude d'impact sur ce périmètre incluant les emprises et aménagements portuaires à venir."

"Les recommandations de l'AE portent sur la justification du choix de la localisation de l'usine et des aménagements portuaires liés (variantes étudiées, raisons notamment environnementales), sur l'évaluation des émissions de gaz à effet de serre en phase travaux (libération des emprises, construction de l'usine) et en fonctionnement, sur les modalités de traitement des eaux usées et des eaux pluviales et sur les pollutions et nuisances de ce type d'usine en fonction de l'expérience de SGRE dans d'autres usines."

"L'AE recommande également d'analyser les effets cumulés du projet avec ceux du comblement de l'ancien bassin aux pétroles."

