Caen. Festival Beauregard : les dates de l'édition 2020 sont connues

Tout juste sorti de sa 11e édition, qui a rassemblé plus de 100 000 spectateurs, le festival Beauregard a d'ores et déjà donné rendez-vous à ses fans pour l'année prochaine ! Les dates fixées par l'organisation sont jeudi 2, vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 juillet 2020.