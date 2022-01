Euro 2012 : La France et l'Angleterre se neutralisent

Alors que l'Angleterre avait ouvert le score par l'intermédiaire de Lescott après un coup franc de Steven Gerrard (30e), les joueurs de Laurent Blanc sont pourtant bien parvenus à remonter à la marque sur une frappe de Samir Nasri (39e). Mais ils n'ont pas réussi à faire la différence, malgré une vraie domination. Score final 1-1 et beaucoup de regrets.

Dans l'autre match du groupe D, l'Ukraine a réussi à renverser la vapeur et à s'imposer face aux Suédois. Ce sont ces derniers qui ouvrent pourtant la marque par l'intermédiaire de Zlatan Ibrahimovic qui trompe le portier ukrainien sur un plat du pied à la 52e minute. Mais c'était sans compter sur l'inusable Andriy Shevchenko auteur d'un doublé (55e et 62e). A 35 ans, il permet à son équipe de remporter la match et de prendre la première place de la poule D.

Les Bleus rencontreront les Ukrainiens lors de leur deuxième match de poule vendredi 15 juin à 18h.

Classement de la poule D :

Ukraine : 3 points

France : 1 point

Angleterre : 1 point

Suède : 0 point