Cyclisme : Martin rattrapé par Barguil sur les championnats de France

Il y croyait. Le coureur cycliste originaire de l'Orne, Guillaume Martin, a tout fait pour s'adjuger la tunique tricolore de champion de France, dimanche 30 juin 2019, à La Haye-Fouassière près de Nantes (Loire-Atlantique).

Le Normand a décidé d'attaquer, à un kilomètre de l'arrivée. Malheureusement, il s'est fait rattraper à 100 mètres de la ligne et c'est le Breton Warren Barguil qui a levé les bras, après les 252 kilomètres de course. Guillaume Martin, de l'équipe Wanty-Gobert, termine finalement à la 7e place et à deux petites secondes du vainqueur.

En fait, encore moins @TeamWantyGobert : repris à même pas 100 mètres... Très déçu évidemment. Mais pas de regrets.



Actually, even less : I could see the line when I was caught. But no regrets.#championnatsdefrance https://t.co/nmNNbVjPsp