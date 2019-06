Affaire Vincent Lambert: la Cour de cassation se prononce vendredi

Tendance Ouest a écrit :

Beauregard : Vendredi, c'est complet !

Le festival Beauregard qui commence le vendredi 5 juillet 2019 à Hérouville-Saint-Clair (Calvados) affiche complet pour son premier soir ! Depuis plusieurs jours déjà, les places pour vendredi et samedi commençaient à être limitées. Avec le vendredi complet, les pass 4 jours et 3 jours ne sont plus disponibles, ni le pass deux jours de vendredi et samedi. Attention, il ne reste plus que 8 jours pour acheter sa place !

Le 26/06/2019