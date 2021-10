Lisieux. Orages à Lisieux : "Les voitures sont fichues, la cuisine retournée..."

La boue a envahi les rues de Lisieux (Calvados) et de communes aux alentours, dans la nuit de lundi 24 à mardi 25 juin 2019, l'eau est montée jusqu'à 1,50 mètre, selon les pompiers du Calvados.

"C'était plus de la boue que de l'eau"

Eau dans les maisons, voitures emportées… Certains habitants ont tout perdu ou presque. C'est le cas de Céline, qui avait emménagé en février dernier dans une maison en location, avec son compagnon, âgé de 23 ans. "Notre porte d'entrée a lâché, on s'est pris une vague énorme", raconte la jeune femme, "mon conjoint est tombé à l'eau, j'ai réussi à le récupérer. C'était compliqué pour avancer, c'était plus de la boue que de l'eau.". Un voisin, à sa fenêtre, a aperçu le couple, qui a dû monter sur des voitures pour l'atteindre et entrer chez lui. D'autres voisins ont accueilli Céline et son compagnon pour la nuit.

Un élan de solidarité

Au petit matin, Céline a dû contacter ses assurances. "Les voitures sont fichues, la cuisine est complètement retournée, le frigo est allongé dans la boue." constate la sinistrée. "On ne s'y attend pas. J'avais déjà vu des images d'inondations à la télé, mais on ne peut pas savoir ce que c'est tant qu'on ne l'a pas vécu."

Céline, sinistrée de Lisieux Impossible de lire le son.

La jeune femme a été également soutenue par Jimmy Gressent, avec qui elle collabore et qui possède une société de services canins à Moyaux. Il a immédiatement relayé un appel à la solidarité sur internet, et a été touché par les nombreux messages de soutien.

Jimmy Gressent témoigne de la solidarité Impossible de lire le son.

"On m'a proposé des vêtements, de l'électroménager, on m'a proposé de venir avec des camions pour dégager des meubles, etc..." raconte le Calvadosien. Ce matin, il allait apporter un véhicule à sa collaboratrice sinistrée.

