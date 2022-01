Festival Capoeir'Arts 2012

Découvrez un spectacle riche en culture, au programme : Musique, Danse, Capoeira et makulele (avec le groupe CECICA CAPOEIRA: art martial brésilien), Puxede de rede, Hip-hop avec le groupe AMH, Les Zulupercus (batucada : fanfare brésilienne), danse orientale, fitness, et différents jeux avec l'association Payaso Loco de Pré en pail, et fiesta en fin de programme !

Venez passer une soirée aux couleurs du brésil !

Rendez-vous au Gymnase de Navarre à Alençon Samedi 9 juin à 19h00.