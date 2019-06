Finale des play-offs de Pro B : tout reste à jouer pour Rouen

Mercredi 19 juin 2019, le Rouen Métropole Basket a joué le deuxième match de la finale des play-offs de Pro B face à Orléans, au Kindarena. Les Rouennais étaient au pied du mur après leur courte défaite (68-62), dimanche 16 juin, lors du premier match.

Le match

Lors du premier quart-temps, les Rouennais ont pris le match en main et ont commencé à cumuler les points : + 8 en fin du premier. En deuxième quart-temps, les Rouennais gardent l'écart 39-30 pour la mi-temps.

Après la mi-temps, le RMB creuse l'écart, avec 24 points d'avance (66-42), mais dans le dernier quart, les joueurs d'Orléans sont sous pression et réalisent que le match leur file entre les mains. Orléans rattrape son retard avec 21 points marqués, alors que Rouen n'en marque que 12. L'écart accumulé par Rouen est cependant trop important et la victoire revient au RMB 78-63.

LE RMB FAIT TOMBER ORLÉANS AU KINDARENA ! IL Y AURA UNE BELLE DIMANCHE ! 💪🔥@RouenMBasket 7⃣8⃣ - 6⃣3⃣ @OLB45 #GORMB #RMBOLB pic.twitter.com/qSUxqTtfYl — Rouen Métropole Basket (@RouenMBasket) 19 juin 2019

"Les joueurs avaient à cœur de montrer ce qu'ils avaient à faire et, ce soir, ils l'ont fait.", exprime le coach rouennais, Alexandre Ménard. "Défensivement, on est content de ce qu'on a pu produire et ce qu'il nous manquait au match 1. Orléans a une capacité à revenir très fort et il fallait les maîtriser. On a réussi à les dominer et le match 3 risque d'être un tout autre match."

Le dernier épisode aura lieu dimanche 23 juin, à Orléans. Tout sera possible lors de cette ultime rencontre, Orléans jouera à domicile et Rouen devra sortir son meilleur jeu pour aller chercher une montée à l'extérieur, dans l'équipe qui accueille le MVP de la saison et le plus gros budget du championnat de Pro B.

