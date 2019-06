Basket (Pro B) : Rouen prend la main contre Gries-Oberhoffen

Le match.

C'est un début de match serré qui démarre sur le parquet du Kindarena et au bout de dix minutes de jeu, ce sont les visiteurs du jour qui vont prendre l'avantage en terminant avec six points d'avance. Pas de quoi s'alarmer pour les Rouennais qui vont reprendre l'avantage au cours du second quart-temps pour finalement mener au moment du retour au vestiaire sur le score de 43-37 grâce notamment à une grosse performance aux lancers francs (12 sur 14). Une avance que les joueurs d'Alexandre Ménard ne parviendront pas à faire fructifier au cours du troisième acte 63-60 mais l'écart s'agrandira pour terminer le match avec douze points d'écart (96-84). Prochain rendez-vous ce lundi 10 juin, à Gries.

Les chiffres.

🥇 @jaydiggs5, une nouvelle fois élu MVP de la rencontre !

- 20 points

- 5 rebonds

- 7 passes décisives

- 20 points

- 5 rebonds

- 7 passes décisives

- 27 d'évaluation

La fiche.

Diggs: 20 points, Kromah: 19 points, Coleman et Nwogbo: 14 points, Ponsar: 9 points, Injai et Maille: 7 points, Begarin: 6 points.

Les joueurs du RMB devront maintenant l'emporter à Gries-Oberhoffen lundi 10 juin 2019 pour se qualifier pour la finale des Playoffs.