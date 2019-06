Sucrerie Cagny : un plan social "correct" accepté par les syndicats

C'est une nouvelle étape qui vient de s'ouvrir dans la bataille entre l'usine de Cagny (Calvados) et le sucrier allemand Sudzücker, qui, rappelons-le, prévoit la fermeture du site en 2020. Après trois mois et demi de mouvements sociaux, les salariés calvadosiens ont enfin obtenu gain de cause.

• Lire aussi. journée décisive pour la sucrerie Cagny et la filière betteravière



45 000€ d'indemnités minimum

Ils n'ont rien pu obtenir sur leur avenir au sein de l'usine Cagny, puisque 71 salariés sur les 82 actuels vont partir, mais se sont entendus sur leurs conditions de licenciement à partir du 1er mai 2020. Pas question de lâcher prise ! Selon Loïc Touzé, syndicat FO, les salariés "toucheront au minimum 45 000€ d'indemnités de licenciement s'ils ont au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise".

Les salariés de la sucrerie de #Cagny réunis ce midi pour un barbecue : une première bataille gagnée pour obtenir un plan social en cas de non reprise de l'usine pic.twitter.com/aqI0qC0bKm — Tendance Ouest (@tendanceouest) 19 juin 2019

Cela sera mis en place qu'en cas d'échec du projet de reprise et varie évidemment en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise. "Cela peut donc varier de 45 000 à 160 000€. À cela s'ajoute un préavis de 12 à 18 mois (pour les plus de 55 ans) avant d'entrer à pôle emploi. C'est un amortisseur social assez intéressant.", explique Loïc Touzé.

• Lire aussi. guerre de communication entre betteraviers



"L'enveloppe a quasiment doublé au regard de ce qui était proposé il y a trois mois." Ce congé de reclassement équivaut à environ 75% du montant de leur salaire.

La reprise du site reste possible

Face à l'annonce du géant allemand le 23 mai dernier qui déclarait fermement qu'aucun site ne serait repris, les planteurs de betteraves ne perdent pas espoir. Ils sont inquiets, bien sûr, mais pas défaitistes. Nicolas Lebert, automaticien depuis trois ans à Cagny : "J'ai envie d'y croire car il y a presque 1 000 planteurs dans la balance. En cas de reprise, on garde l'espoir d'une filière locale, plus intelligente et gérée par des gens de métier. Toucher de l'argent sur un instant T, je ne sais pas si cela a un intérêt à long terme.".

• Lire aussi. Sucrerie Cagny : le groupe Südzucker ne vendra pas les sites de production



A LIRE AUSSI.

Sucrerie Cagny : "Nous ferons tout pour faire payer Südzucker"

Sucrerie Cagny : mobilisation devant l'ambassade d'Allemagne à Paris

Les actionnaires refusent le plan de reprise de la sucrerie Cagny

Sucrerie Cagny : préavis de grève pendant la campagne sirop