Hors Normandie. Pas de stress pour Taylor Swift avec son nouveau clip You need to calm down

Taylor Swift sortira un nouvel album le 23 août 2019. Il s'appellera "Lover" et sera comme son nom l'indique, rempli d'amour mais aussi d'espoir. C'est un message de tolérance qu'elle fait passer dans "You need to calm down". Elle exhorte les "haters" (haineux) de tous bords à ne pas perdre de temps à cracher et dénigrer les autres alors qu'ils pourraient dépenser ce temps à essayer d'être heureux.

Pour faire passer ce message, elle s'est entourée de beaucoup de personnalités dans son clip: je vous laisse trouver par exemple Ryan Reynolds (Deadpool), Katy Perry, Jesse Tyler Ferguson (Modern family) et Ellen DeGeneres (présentatrice TV américaine).

