Site d'enfouissement de GDE: les Nonantais devront-ils se remobiliser?

À Nonant-le-Pin près d'Argentan (Orne), aux pieds des plus prestigieux haras normands, Nonant-Environnement et Sauvegarde des Terres d'Élevage se remobilisent face à GDE : les deux associations réactivent leurs cellules de crise, 3 ans après l'enterrement du projet de site d'enfouissement de déchets ultimes automobiles par l'entreprise caennaise de traitement des déchets. Un projet qui, à l'époque, avait mobilisé l'opposition d'habitants, avec blocus de l'entrée du site durant plus d'un an ! Qui a-t-il aujourd'hui de désormais si inquiétant pour ces associations ?