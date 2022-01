D-Day : Ranville, le village symbole

C'est en effet, le premier village à avoir été libéré par les forces alliées juste avant le Débarquement du 6 juin 1944. Les opérations commencent à 00h16 dans la nuit du 5 au 6 juin autour de Ranville. 6 planeurs alliés se posent près des ponts de Bénouville et de Ranville. Les soldats engagent alors le combat et parviennent à prendre les ponts aux Allemands.

Quelques minutes plus tard, des parachutistes anglais du 13e bataillon de la 6e Brigade sont largués sur Ranville. Rapidement, ils prennent la main sur le village et font prisonnier une bonne partie des soldats nazis sur place, dépassés et surpris par l'attaque. Les Alliés investissent également une propriété qui servira d'hôpital de campagne.