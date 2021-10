Notre-Dame-de-Gravenchon. La fête de la musique à Port-Jérôme-Sur-Seine !

Vendredi 14 juin 2019 aura lieu la fête de la musique, baptisée Port-Jérôme-Sur-Scène. À partir de 19h retrouvez sur les planches, le groupe vainqueur du tremplin de l'arcade, Oceng Oryema et Jean-Baptise Guegan la voix de Johnny Hallyday. Un DJ sera également présent.

Lysianne Duplessis, adjoint au maire en charge de la culture nous en parle :

Rendez-vous nombreux et nombreuses à 19h, Esplanade, vallée du Telhuet à Gravenchon. Plus d'informations sur le site de la ville et sur les réseaux sociaux de PJ2S.