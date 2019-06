Formule 1 : une course compliquée pour le Normand Pierre Gasly

Les pronostics prévoyaient une course compliquée pour les RedBull Racing, ils ne se sont pas trompés. Le dimanche 9 juin 2019, sur un circuit où la vitesse de pointe est primordiale, le Bois-Guillaumais (Seine-Maritime) Pierre Gasly et son coéquipier ont payé le manque de puissance de leur moteur Honda lors du Grand-Prix du Canada. Si Max Verstappen a pu limiter la casse avec une bonne cinquième place, le jeune français a, lui, rétrogradé dans la hiérarchie.

Habitué à terminer à la sixième place, à un rang digne de sa monoplace, Pierre Gasly n'a cette fois rien pu faire face à des Renault plus puissantes en ligne droite. Le Normand termine donc à la 8e place, à un tour du vainqueur du jour, Lewis Hamilton.

See you next year Montreal.🇨🇦

Tricky Sunday for us, with some overheating issues which compromise our race. Disappointed to finish 8th. We all want more, focus on French GP now. pic.twitter.com/4FgLmg72AB