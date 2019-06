Sainte-Mère-Eglise : accident de parachute, l'homme est héliporté

Tendance Ouest a écrit :

Piégées par la marée, deux personnes hélitreuillées à Étretat

Deux hommes ont été piégés par la marée, samedi 8 juin 2019 en début d'après-midi à Étretat au Trou à l'homme. Étant donné la houle importante, l'hélicoptère de la Marine nationale a été envoyé sur la zone. Les deux touristes ont été hélitreuillés et conduit vers l'hôpital Monod de Montivilliers pour un contrôle. Quatre engins des pompiers et neuf hommes, en plus de l'hélicoptère, ont été mobilisés sur l'opération.

