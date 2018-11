75e D Day dans la Manche : commémorations à Sainte-Mère-Église

Les festivités pour le 75e anniversaire du débarquement se préparent. La commune de Sainte-Mère-Église (Manche) et l'Airborne Muséum s'associent pour présenter un programme riche en animations et commémorations. Les festivités débuteront le 25 mai 2019 avec une marche internationale pour la Paix entre Utah Beach et Sainte-Mère-Église (Manche).

Reconstitutions et démonstrations

Du jeudi 1er au dimanche 9 juin 2019, un camp de reconstitution " Géronimo " mettra en scène les troupes aéroportées américaines en Normandie, avec la présence de neuf chars, et des démonstrations dynamiques de véhicules lourds du génie militaire.

Plus de 60 motos Harley Davidson militaires des années 40 seront présentées, des expositions de véhicules militaires et démonstrations d'un groupe de pathfinders, ces éclaireurs parachutistes chargés de baliser et sécuriser les zones de sauts aux premières heures du jour j.

Le dimanche 9 juin 2019, plus de 1 000 parachutistes à bord d'une trentaine d'avions, sauteront sur le site de La Fière. (Manche)

Dans le détail, voici le préprogramme, qui pourra encore évoluer.

Samedi 25 mai 2019 : Marche internationale pour la Paix entre Utah Beach et Sainte-Mère-Église (Manche) et 11e édition du Salon du Livre,

Samedi 1er au Dimanche 9 juin 2019 : Camp de reconstitution " Geronimo ". Camp mettant en scène les troupes aéroportées américaines en Normandie. Présence de 9 chars.

Nombreuses animations sur place :

•Commentaires autour d'une "sand table" : maquette en relief sur laquelle les officiers établissent leur stratégie militaire.

•Poste d'évacuation médicale (prise en charge du blessé, diagnostic, opérations chirurgicales)

• Démonstration de l'équipement du parachutiste américain ainsi que des glidermen (soldats transportés par planeur)

•Présentation d'une unité de protection anti-aérienne : véhicules blindés anti-aérien (M16) et phares de recherche

•Démonstration dynamique de véhicules lourds américains du génie militaire (GMC Leroy, Broakway et Pacifique)

•Atelier mécanique de véhicules

•Présentation d'une unité du Red ball express : route de transport de marchandises vers les unités de combat

•Exposition commentée de matériels de démolition et déminage

Samedi 1er juin 2019 : Concert international pour la Paix dans l'église de Sainte-Mère-Eglise (Manche)

Dimanche 2 juin 2019, entre 9h30 et 11h puis de 16h30 à 18 heures : Présentation de plus de 60 motos Harley Davidson militaires des années 1940 (WLA, WLC).

Lundi 3 Juin 2019, 8h30-16h00 : Bourse militaire

Du Jeudi 6 au Lundi 10 Juin 2019 : Animations musicales variées sur la place de l'église dont concert pour la paix le 6 juin

Mercredi 5 juin 2019 :

• De 10 heures à 12 heures autour de la place de l'église : Exposition de véhicules militaires (7chars, 20 véhicules)

• À partir de 22h45 sur le site de la Fière (Manche) : Démonstration animée et commentée d'un groupe de 16 pathfinders d'une durée de 30 minutes environ. (Pathfinders = Éclaireurs : parachutistes chargés de baliser et sécuriser les zones de saut aux premières heures du Jour-J)

Jeudi 6 au Lundi 10 Juin 2019 : Village interarmées

Vendredi 7 juin 2019 à 10h45 : Cérémonie commémorative au Monument Signal

Jeudi 6 juin 2019 :

• De 10 heures à 12 heures autour de la place de l'église : Exposition de véhicules militaires (7chars, 20 véhicules)

• 14 heures : Démonstration animée et commentée d'un groupe de parachutistes à l'embarquement

Vendredi 7 juin 2019, à partir de 19 heures : Banquet de la Liberté en présence de vétérans et de militaires de toutes nationalités

Samedi 8 juin 2019 :

•De 9 heures à 20 heures : Parade avec 3 000 musiciens (NYPD pipes and drums, sound of the rockies, Fame : all American show choir et bien d'autres)

•à partir de 22h45 sur le camp Geronimo : Démonstration animée et commentée d'un groupe de 16 pathfinders d'une durée de 30 minutes environ. (Pathfinders = Éclaireurs : parachutistes chargés de baliser et sécuriser les zones de saut aux premières heures du Jour-J)

•à partir de 23h15 sur le camp Geronimo : Utilisation des phares de recherche anti-aérien ainsi que des véhicules de protection anti-aériens,

Dimanche 9 juin 2019 :

• De 10 heures à 12 heures autour de la place de l'église : exposition de véhicules militaires (7chars, 20 véhicules)

•Dès 11 heures : Grands parachutages à Sainte-Mère-Église, La Fière (Manche). Parachutage d'hommes en tenue d'époque et parachutage militaire (plus de 1 000 parachutistes militaires et 30 avions)

•Dès 18 heures : Grande parade pour le retour des troupes avec défilé de véhicules militaires d'époque

en présence d'une vingtaine de vétérans

•Dès 23h30 : Feu d'artifice

Lundi 10 Juin 2019 : Pique-nique sur la place de l'église avec animations musicales

Fermeture des parkings autour de la place de l'église du 5 au 10 juin 2018. Des parkings seront créés spécialement à quelques pas des lieux d'animations.