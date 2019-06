Bonne table à Rouen : le Goût, rue Saint-Romain

L'enseigne vient tout juste d'ouvrir, à deux pas de l'Historial Jeanne d'Arc et de la cathédrale de Rouen (Seine-Maritime). Et elle porte plutôt bien son nom : au Goût, c'est la saveur qui prime, sur une carte de quelques plats qui est renouvelée chaque semaine. Une bonne raison de s'installer dans une salle chaleureuse, dont les couleurs évoquent un salon de thé. Les produits aux murs, eux, rappellent une épicerie fine.

Bon et léger !

Après un rapide examen de la carte, je porte mon choix sur une blanquette de volaille. Elle arrive servie dans une petite cocotte, bien chaude, à côté d'un cercle de riz joliment présenté. La dinde est parfaitement cuite et le tout se lie parfaitement grâce à une généreuse sauce aux champignons. Difficile, d'ailleurs, de se retenir d'y tremper des morceaux de pain !

Pour le dessert, je me laisse charmer par une compotée de rhubarbe surmontée d'une crème de fromage blanc et de quelques framboises fraîches. L'ensemble est léger et très frais, mais l'acidité peut facilement l'emporter dans ce dessert très peu sucré. Pour 18€, cette formule légère est idéale en prévision des beaux jours.

Pratique. Le Goût, 72 rue Saint-Romain à Rouen. Tél. 02 35 63 04 50

