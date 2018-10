Bonne table à Rouen : un repas Chez Mathilde, rue Eau de Robec

Il faut forcément enjamber le ruisseau à un moment ou un autre, pour atteindre la porte d'entrée de ce petit restaurant, aussi charmant que les autres adresses dont regorge la rue Eau de Robec, à Rouen (Seine-Maritime). Chez Mathilde, la salle est plutôt petite et la décoration sans fioritures, mais l'ensemble est chaleureux.

De bons produits bien mis en valeur

Ici, pas de menu mais une ardoise souvent revisitée qui propose quelques entrées, plats et desserts à la carte. Un bon signe pour les chasseurs de produits frais. Dans le programme du jour de ma visite, j'opte sans hésiter pour un œuf cocotte afin de m'ouvrir l'appétit. L'œuf est parfaitement cuit, très crémeux et bine mis en valeur par quelques bouts de comté et de bacon.

Pour le plat, le très beau risotto aux potirons et courgettes que je vois sur la table voisine me fait douter. Mais je préfère finalement goûter à l'onglet, qui m'est présenté avec une sauce au camembert, une purée de pommes de terre et un petit gratin de courgettes. Tout est parfait, de la viande tendre à souhait jusqu'aux légumes bien fondants. Mais le tout est copieux et je préfère donc rendre les armes sans prendre de dessert. Le combo entrée, plat et boisson me revient à tout juste moins de 20€.