Bonne table à Rouen : Bento house, rue Saint-Hilaire

Ouvert à la mi-avril, le restaurant Bento house, situé rue Saint-Hilaire à Rouen (Seine-Maritime), mêle sur sa carte des spécialités coréennes et japonaises. À l'intérieur, une quinzaine de places dans une décoration très moderne et colorée, bien loin du simple rouge et noir et des calligraphies que l'on voit dans de nombreux restaurants asiatiques. L'ambiance est calme et permet de se reposer un peu à l'heure du déjeuner.

Une carte bien élaborée

Je choisis de m'installer à une table haute et je découvre la, carte plutôt réduite, loin des choix trop vastes d'autres adresses où des numéros remplacent le nom des plats. À peine assis, la serveuse arrive avec une théière bien remplie pour agrémenter mon repas.

Ici, le choix va du bento au poke bowl, en passant par les incontournables temakis ou makis. Je choisis un poke bowl aux crevettes et celui-ci m'arrive avec beaucoup de couleurs : des carottes râpées, des courgettes en lamelles, des radis et des avocats, le tout posé sur du riz. Ça ne paraît pas, mais au final, c'est plutôt copieux ! Pour compléter mon déjeuner, j'opte pour des makis saumon et avocat, une valeur sûre qui ne me déçoit pas. Tout comme l'addition, qui est très raisonnable puisqu'avec une boisson, il faut compter à peine plus de 15 euros.

Bento House, 151, rue Saint-Hilaire à Rouen. Tél. 09 83 99 50 71

