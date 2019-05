Bonne table à Rouen : Yūgō, la cuisine du monde aux saveurs originales

Il faut se laisser surprendre. En poussant la porte de Yūgō, je ressentais un peu d'appréhension, mais aussi beaucoup de curiosité. Ce nouveau restaurant, installé aux abords du palais de justice, à Rouen (Seine-Maritime) depuis mi-avril, sert de la cuisine Nikkei. Derrière ce mot aux consonances étrangères se cache en fait un mariage de saveurs japonaises et péruviennes.

Fait-maison et inédit

La carte est courte et propose soit des poke bowls, soit des ceviches. Tous les plats sont préparés maison par deux amis, avec des produits frais et saisonniers, provenant de circuits courts. Je me laisse tenter par un ceviche de saumon avec leche de tigre et salsa jalapenos, à 15,90 euros. En bref, c'est un bol de guacamole revisité au concombre, avec du saumon mariné. Je m'attendais à un plat très salé. Bien au contraire, la cuisine Nikkei est surprenante et insolite : douce, subtile et, par moments, très piquante. La purée de patate douce, faite maison, est un accompagnement à ne pas manquer.

Conseillée par le serveur, j'accompagne le plat d'un thé vert du Japon, qui permet d'adoucir mon palais. Aux plus gourmands, je conseille en dessert le subtil riz au lait péruvien à l'écorce d'orange et aux clous de girofle, à 4 euros. "C'est bien ! Les saveurs sont originales ! En plus on est rassasié, mais on repart légers.", résume, finalement assez bien, la table voisine. Pour les after-work, en semaine, Yūgō propose également une longue carte de vins, sakés et cocktails.

Yūgō, 3, place du Maréchal-Foch à Rouen. Tél. 02 35 03 16 60.

