"21 Jump Street" passe au grand écran à partir du 6 juin

Célèbre pour avoir révélé Johnny Depp, cette série policière change de braquet, pour épouser le rythme de la comédie d'action, avec Jonah Hill et Channing Tatum dans la peau de deux agents de police pas bien malins, qui intègrent une brigade spécialisée dans l'infiltration en milieu étudiant.

Les traumatismes estudiantins de l'adolescence et l'action souriante s'imposent comme les arguments-maîtres du long métrage, où jouent également Ice Cube et Dave Franco, petit frère de James. Johnny Depp et Peter DeLuise, héros de la série originale, se paient le luxe d'une courte apparition en forme de clin d'oeil.

Sorti mi-mars en Amérique du Nord, 21 Jump Street a connu un engouement surprise, critique comme public. Une suite est déjà en préparation, avec Jonah Hill et Michael Bacall de retour à l'écriture. La mise en scène devrait de nouveau mobiliser Phil Lord et Christopher Miller, duo remarqué avec le long métrage d'animation Tempête de boulettes géantes.