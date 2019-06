Rouen : bientôt un pôle santé pour le quartier de l'Aubette

Le projet est en réflexion depuis presque 15 ans : l'ouverture de Seine Biopolis, pour accueillir les jeunes entreprises du domaine de la santé. Aujourd'hui, il s'accélère. Après l'installation du Medical training center et la rénovation de nombreux logements, le quartier qui borde l'Aubette à Rouen (Seine-Maritime) devrait bientôt devenir une Zone d'activité économique (ZAC) dédiée à la santé.

Des entreprises déjà officiellement candidate

Sur environ six hectares encore disponibles et toujours à l'état de friche, ce sont quelques dizaines de milliers de mètres carrés qui devraient accueillir des structures comme l'Anider, spécialisé dans les dialyses, ou des bureaux. "Nous sommes dans un contexte où le CHU souhaite une valorisation économique des résultats de la recherche.", justifie Frédéric Sanchez, qui estime qu'une telle zone pourrait, en plus, créer des emplois. "Des entreprises sont déjà intéressées, 20 000m² de projets d'activités sont à l'étude sur trois îlots."

Ces îlots devraient également compter des logements et des services de proximité, comme une pharmacie, une supérette ou une micro-crèche. Si le dépôt des permis de construire est attendu très prochainement, la Métropole interviendra pour adapter la voirie, "mais plutôt à la fin du programme", selon Frédéric Sanchez. En rappelant que les investissements ont été importants ces derniers mois, le président de la Métropole envisage également à l'avenir de faciliter les passages pour les piétons vers le CHU voisin avant de, pourquoi pas, prolonger la toute nouvelle ligne T4 jusque dans ce quartier.

