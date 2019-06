Armada 2019 : le premier bateau remonte la Seine !

Le navire russe Kruzenshtern est passé sous le pont de Tancarville (Seine-Maritime) vers 6 heures mercredi 5 juin 2019. Il était à Villequier vers 8 heures et approche de Caudebec-en-Caux. 257 marins sont à bord de ce grand voilier construit en 1926. Il s'agit aujourd'hui d'un navire école basé à Kalingrad.

Ce grand navire, deuxième voilier le plus grand au monde, sera suivi sur la Seine du Wylde Swan, du Tarik Ben Ziyad et du Mir qui doivent arriver à Rouen dès cet après-midi, en aval du pont Flaubert.

Le pont qui sera levé à partir d'une heure du matin jeudi 6 juin pour laisser passer le Cisne Branco, le Cuauhtémoc et le Sedov. Ils seront suivis par Dar Mlodziezy, Eendracht, El Galeon, Shabab Oman II, Tolkien, Loth Lorien et Santa Maria Manuela entre 4 heures et 5 h 30 du matin.

L'Hermione va aussi remonter la Seine aujourd'hui mais la célèbre frégate s'arrêtera elle à Caudebec-en-Caux, vers midi, pour deux jours de visite.

Retrouvez tout le programme des festivités dans cet article : Armada 2019 : le programme complet des festivités.

