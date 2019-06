Armada 2019 : le programme complet des festivités

• Mercredi 5 juin



Pour l'ouverture de l'Armada et avant que les voiliers rejoignent les quais, c'est la Grande pagaille : une course de bateaux fantaisistes réalisés par des entreprises et des associations locales. C'est à partir de 17h.

• Jeudi 6 juin



Les premiers bateaux arrivent entre 1h et 7h du matin en passant sous le pont Flaubert. Le Cisne Branco, le Cuauhtémoc et le Sedov sont les premiers à rejoindre leurs emplacements.

• Vendredi 7 juin



Les bateaux continuent d'arriver comme le Gulden Leeuw, le Marité, le Kruzenshtern ou la Belle Poule. Le "navire amiral" de cette édition 2019, l'Hermione fermera le bal à 21h et rejoindra sa place en aval du pont Flaubert, rive droite, après une simulation de canonnade devant le point Guillaume Le Conquérant. Le soir, c'est la première des concerts de la Région sur la presqu'île de Waddinton avec notamment le groupe pop Deluxe puis le bal de la liberté pour célébrer le 75e anniversaire du Débarquement.

• Samedi 8 juin



C'est l'inauguration officielle de l'événement avec les personnalités. Dès 17h30, les concerts de la Région reprennent leurs droits avec notamment Bafang, La Maison Tellier, Hyphen Hyphen et Magic système.

• Dimanche 9 juin



Incontournable de l'Armada, la messe des marins est célébrée à 10h sur la Presqu'île Rollet. Dès 17h30, place aux concerts de la Région avec Malo' ou Bénabar.

• Lundi 10 juin



Dès 20h15, grande soirée de concert avec notamment Joad, les Frangines et Claudio Capéo.

• Mercredi 12 juin



Des quais, l'Armada se déplace dans la ville avec le toujours populaire défilé des équipages. Au son des fanfares, les marins vont arpenter les rues du centre-ville. À 17h40, retour des concerts de la Région avec Cannibale, The Goaties, MNNQNS et Feu Chatterton.

• Jeudi 13 juin



Concerts de la Région dès 17h40 avec Adrien Legrand, Métro de Verlaine, Mes souliers sont rouges et les Ogres de Barback.

• Vendredi 14 juin



Le Département de Seine-Maritime accueille le congrès des villes marraines, qui parrainent une unité de l'armée de l'air, terre ou mer. Dès 17h40, concerts de la Région avec Mantikiya, Little Bob, Puerto Candelaria et Calypso Rose.

• Samedi 15 juin



Pour les plus matinaux, le grand footing des marins s'empare des quais dès 8h30. À 17h30, c'est la dernière des concerts gratuits de la Région avec Anto & the Clous, Brook Line, L.E.J. et Dadju en clôture.

• Dimanche 16 juin



C'est un peu le clou du spectacle avec la Grande parade. Dès 10h30, l'ensemble des voiliers entame sa descente de la Seine jusqu'à l'estuaire. Un million de spectateurs sont attendus le long du fleuve pour l'occasion.

• Et aussi



La cinquantaine de navire se visite gratuitement chaque jour entre 10h et 17h, hors fermeture technique ou réception à bord. Chaque soirée entre le 6 et le 15 juin se clôture par un feu d'artifice à 23h15. Une quinzaine de villages thématiques avec des activités spécifiques est installée sur les 7 km de quais avec notamment le village des initiatives positives, celui des enfants ou encore le Pop-up Park de la Métropole et sa barge sur la Seine, devant le 108. Une grande Roue permettra d'offrir un point de vue unique sur les bateaux.