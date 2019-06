La ville de Rouen se prépare à accueillir l'Armada et ses navires du monde

La 7e édition de l'Armada, un des plus grands rassemblements de voiliers et de navires de guerre du monde, avec plusieurs millions de visiteurs attendus, va débuter jeudi 6 juin 2019 à Rouen (Seine-Maritime) et les festivités vont se poursuivre durant dix jours.