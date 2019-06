Transports : la Métropole de Rouen s'adapte à l'Armada

"Allons à l'Armada en bus, en Teor, en métro… Ou à vélo, bien sûr !" Le message de Frédéric Sanchez a le mérite d'être clair. Pendant les 10 jours de l'Armada de Rouen (Seine-Maritime), la voiture n'est pas la bienvenue sur les quais de Seine et dans le centre-ville. Pour faciliter l'accès au site depuis toute l'agglomération, la Métropole et Transdev ont décidé de déployer les grands moyens sur le réseau de transport en commun.

Deux fois plus de Teor

Pour les touristes, deux grands parkings-relais sont prévus sur le campus à Mont-Saint-Aignan et au Zénith pour que les touristes s'arrêtent en périphérie de l'agglomération et fassent la navette avec une offre de bus renforcée. Pour les tramways, les quatre lignes de Teor et les lignes F1 et F5, les derniers départs depuis le centre-ville se feront à 2h, ce qui devrait permettre de profiter des concerts et des animations jusque tard dans la nuit. Même en journée, la fréquence des Teor sera multipliée par deux.

Pour la Métropole, ce renforcement représente un surcoût de fonctionnement de 900 000€, pour couvrir 85 000km de plus, et les heures supplémentaires de quelque 700 chauffeurs.

