Carentan. Les acteurs de la série Band Of Brothers à Utah Beach pour le 75e

Jusqu'au 7 juin 2019, le film sur la Seconde Guerre Mondiale est à l'honneur à Carentan. Trois films ont été sélectionnés cette année par la World War II Foundation avec un premier court-métrage intitulé Finding Corners, un second nommé Commando 1994 et un troisième film consacré au photographe de guerre Tony Vaccaro.

Pour le public, de nombreuses rencontres seront organisées, avec 21 acteurs de la série Band Of Brothers. La première le 6 juin 2019 au musée DDay Expérience de Saint-Côme du Mont à partir de 20h et la seconde au Normandy Victory Museum de Catz le 7 juin 2019 à 11h.

Acteurs et vétérans seront présents

L'événement est l'occasion de rencontrer et échanger avec les vétérans présents mais aussi rapporter un souvenir d'une rencontre avec les acteurs de la série. Écoutez les explications de Nathalie Mary, directrice du festival :

Nathalie Mary au micro de Tendance Ouest Impossible de lire le son.

Plus de vingt-deux vétérans seront présents et le 7 juin. Ces anciens soldats seront présents à la remise des prix et aux projections, ouvertes gratuitement au public à partir de 19h30, au théâtre de Carentan.

Mercredi 5 juin, à partir de 21h, un concert sera donné par les acteurs de la série Band Of Brothers et sera suivi par un feu d'artifice.

