Cagny. Sucrerie Cagny : les parlementaires en appellent à Édouard Philippe

La sucrerie Saint-Louis sucre de Cagny, près de Caen (Calavdos), doit arrêter sa production en 2020, après une ultime campagne sucrière à la rentrée de 2019. Depuis l'annonce en février dernier, la CGB (confédération générale des planteurs de betteraves) a monté un plan de reprise des usines d'Eppeville, dans la Somme, également menacée, et de celle de Cagny.

• Lire aussi. L'usine de sucre de Cagny près de Caen fermera en 2020

• Lire aussi. Sucrerie Cagny : "Nous ferons tout pour faire payer Südzucker"



Alors que les négociations entre les bettraviers français et le propriétaire allemand Südzucker sont désormais au point mort et quasi-enterrés, les élus locaux viennent d'adresser ce mardi 28 mai 2019 une lettre au Premier ministre Edouard Philippe.

"Le dernier acteur capable de permettre de sauver le site de Cagny"

La lettre est signée par Laurence Dumont, députée socialiste du Calvados, Sébastien Leclerc député Les Républicains du Calvados et par Christophe Blanchet, Bertrand Bouyx, Fabrice Le Vigoureux, Alain Tourret députés La République en marche, mais également par les sénateurs du Calvados Sonia de La Provôté, Corinne Féret et Pascal Allizard.

On peut notamment y lire : "À ce stade, il apparaît donc fondamental que votre gouvernement joue un rôle essentiel aux côtés de la CGB, des salariés, des agriculteurs et des élus afin qu'une négociation franche et nécessaire s'engage avec le groupe Südzucker."

A LIRE AUSSI.

Journée décisive pour la sucrerie Cagny et la filière betteravière

Sucrerie Cagny : guerre de communication entre betteraviers

Sucrerie Cagny : mobilisation devant l'ambassade d'Allemagne à Paris

Sucreries menacées : 200 personnes au siège de Südzucker en Allemagne