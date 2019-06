Frédéric Veille revient avec de nouvelles histoires insolites du Débarquement

Nous connaissons tous la grande Histoire du Débarquement… Mais nous ne pouvons pas oublier qu'elle s'est construite à travers de nombreuses "petites histoires". C'est ce qu'ont voulu retracer Frédéric Veille et Frédéric Leterreux dans leur livre Histoires Secrètes et Curieuses du Débarquement aux éditions City.

Comme l'explique le journaliste Frédéric Veille, c'est avant tout un travail de passionné qui a animé les deux auteurs durant de longs mois de travail.

Ainsi, au fil de 196 pages, ce ne sont pas moins de 200 histoires qui sont racontées et lèvent le voile sur ces hommes, militaires ou non, qui ont vécu de près ou de loin le jour le plus long.

Si, bien entendu, on retrouvera des histoires de soldats, il y aura des aventures plus légères comme celle de ce couple qui avait prévu de se marier le 6 juin 1944. Chez les résistants, nous apprenons également qu'un champion cycliste assurait les transmissions ou encore que deux sous-marins devançaient les navires impliqués dans l'opération Overlord.

Si les deux Normands ont décidé de remettre le métier sur l'ouvrage après un premier opus sorti à l'occasion du 70ème anniversaire, c'est avant tout suite aux retours du public qui, en plus d'être positifs, leur faisaient part de nombreuses autres histoires et anecdotes absentes de leur premier livre.