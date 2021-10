Sainte-Mère-Église. 73 ans après le Débarquement, un GI américain retrouve sa gourmette perdue en Normandie !

John Hill, vétéran de 93 ans, avait débarqué le 7 juin 1944 à Omaha Beach (Calvados). Dans une poche de sa veste, une gourmette, un cadeau de sa mère. Mais il se fait voler le vêtement avant que son régiment ne poursuive sa route vers Saint-Lô (Manche).

La gourmette retrouvée

73 ans après, un homme retrouve la gourmette dans un talus à Hiesville (Manche), près de Sainte-Mère-Eglise. Sur le bijou : un nom et un matricule, des informations capitales pour retrouver le vétéran. Il confie la gourmette à Matthieu Delamotte, un habitant de la Manche passionné d'histoire, qui finit par retrouver le GI.

Un échange vidéo

Grâce à beaucoup de persévérance et à une bibliothécaire du comté de New York, les deux hommes ont pu échanger il y a un mois, en vidéo, via une messagerie instantanée:

Matthieu Delamotte va renvoyer la gourmette à John Hill aux États-Unis, et tenter aussi d'en savoir plus sur le parcours du soldat débarqué en Normandie il y a 73 ans.