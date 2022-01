Les femmes aiment les festivals !

Selon une étude menée par Havas Sports & Entertainment durant six festivals européens qui se sont tenus en 2011, plus de 90% des festivaliers ont par ailleurs moins de 35 ans.

Les festivaliers sont aussi des fans de... festivals. 51,2% avouent se rendre à au moins trois événements musicaux de ce genre par an.

Souvent associés à des marques, comme le Heineken Jammin' Festival de Venise (Italie), les événements peuvent ainsi déclencher l'ire de leur public. Les festivaliers estiment à 32.9% que ces sponsors sont "imposants" et 19,2% les trouvent même de mauvais goût.

Cette étude a porté sur six festivals européens auprès de 2.244 personnes de 30 nationalités différentes. Les six festivals sont : Heineken Jammin' Festival à Venise (Italie), Hurricane Festival de Scheeßel (Allemagne), Main Square Festival de Arras (France), Bilbao BBK en Espagne, Woodstock Festival à Custrin (Pologne) et le V Festival (Highlands Park) à Writtle (Angleterre).

