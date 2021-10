Rouen. [photos] Le centre-ville de Rouen bientôt prêt à accueillir l'Armada 

À quelques jours du début de l'Armada, le maire et les présidents de la métropole et du département contemplent la place de la cathédrale de Rouen (Seine-Maritime). Yvon Robert, Frédéric Sanchez et Pascal Martin sont fiers de présenter les aménagements en cours de finalisation ou réalisés du centre-ville. "Pari tenu. Marché livré. Nous avons atteint l'objectif pour l'Armada", affirme Frédéric Sanchez.

Dans le cadre du projet Cœur de Métropole, le centre-ville a été aménagé en pensant l'espace public pour les piétons, grâce au travail conjoint de sept entreprises. C'est une "mise en scène urbaine", qui s'étend du parvis de la cathédrale jusqu'à la chapelle Fierte Saint-Romain.

À l'œuvre on connaît l'artisan : la fierté du travail effectué

"La place de la cathédrale était en manque d'usage", explique Yvon Robert. Le but étant de rendre cet espace plus attractif en mettant en place un "espace jardin". Désormais, les passants peuvent venir se reposer sur les chaises longues en bois et admirer les sculptures de la cathédrale grâce à des jumelles. "C'est un projet qui renouvelle l'ensemble du site et lui donne une magnificence supplémentaire", affirme le maire de Rouen.

Les artisans ont aussi redonné toute sa beauté à la place de la Calende, qui était auparavant trop peu mise en valeur. Un terrassement en étages a été aménagé, menant vers le portail sud de la cathédrale.

Dans quelques jours, tout sera terminé, pour l'Armada. Les travaux reprendront après l'été, le temps de prendre une pause et de fixer les calendriers des prochains chantiers. Les futurs aménagements concerneront la rue des bonnetiers, ainsi que les espaces piétons vers la seine et la halle aux toiles.

