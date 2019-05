Découvrez Hola señorita le nouveau hit de Gims et Maluma

Gims ne s'arrête jamais. Alors qu'il vient de dévoiler Transcendance, la réédition de son triple album Ceinture noire, voilà que Meugi est déjà de retour avec un nouveau clip très coloré et très ensoleillé. Pour réaliser le clip Gims et Maluma se sont envolés pour Marrakech et ont fait confiance à Saïd C. Naciri pour manier la caméra.

Le clip cartonne puisque quatre jours après sa sortie il compte déjà plus de 10 millions de vues. Son album aussi continue à bien se vendre, il devrait dépasser les 700 000 ventes dans les prochaines semaines, vous pouvez vous le procurer et vous pouvez également assister au Fuego Tour et notamment à son concert au Stade de France en cliquant ici.

