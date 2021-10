Le-Havre. Une cellule anti-rodéo au commissariat du Havre

La chasse aux rodéos urbains est une priorité au Havre (Seine-Maritime) depuis maintenant deux ans. Le procureur de la République avait mis en place un groupe local de traite de la délinquance pour traiter le phénomène. Il est particulièrement présent dans la cité Océane. La justice se montre sévère et les deux-roues sont systématiquement confisqués.

[#PoliceSécuritéQuotidien] Mr BEAUCHAMP lance à @Le_Havre une cellule dédiée à la #LutteContreLesRodéos.

Parce qu'ils sont interdits, dangereux, bruyants, gênants,.... ➡️ Désormais la confiscation de l'engin motorisé est obligatoire ! pic.twitter.com/ZcerWUjX7G — Commissariat du Havre (@PoliceNat76600) 13 mai 2019

Évitez les courses-poursuites

Pour intensifier cette lutte contre les rodéos urbains et pour la première fois, le commissariat de police du Havre met en place entre mai et septembre 2019 une cellule d'investigation anti-rodéo. Quatre enquêteurs sont mobilisés. L'objectif est d'enquêter pour intervenir en amont ou en aval des faits et éviter ainsi les courses-poursuites.

Écoutez Olivier Beauchamp, le commissaire divisionnaire de la police nationale du Havre :

Cellule anti-rodéo au Havre. Impossible de lire le son.

Des sanctions plus sévères

Le rodéo urbain est devenu un délit depuis l'été 2018. Il était auparavant considéré comme une infraction routière. Désormais, l'auteur d'un rodéo risque un an d'emprisonnement, 15 000 euros d'amende. La moto est systématique confisquée.

En 2018, sur le Havre, cinq personnes ont été condamnées à de la prison ferme pour des rodéos urbains.

A LIRE AUSSI.

La délinquance en baisse au Havre

Des rodéos urbains ce week-end sur le secteur du Havre

La sécurité de proximité s'installe au Havre

Rodéo urbain au Havre : un jeune interpellé